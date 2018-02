Schiedammer vast voor dood Rotterdammer Jip Jurg

Een 27-jarige man uit Schiedam zit vast voor de dood van Rotterdammer Jip Jurg. De verdachte heeft zichzelf woensdagavond gemeld bij de politie.

Wat de Schiedammer precies met de zaak te maken heeft, wordt nog onderzocht. Hij wordt momenteel verhoord.

De 32-jarige Jurg overleed afgelopen weekend nadat hij vrijdag tijdens het uitgaan in elkaar was geslagen. Dat gebeurde op het Schouwburgplein in Rotterdam.

De Rotterdammer was met een vriend naar de Rotterdamse Schouwburg geweest, waar een feest van het Internationaal Film Festival aan de gang was.

Buiten raakte hij betrokken bij een vechtpartij. Daarna nam hij een taxi naar huis en leek er weinig aan de hand. Een dag later trof zijn vader hem dood aan. Hij bleek inwendig letsel te hebben.

De politie is nog op zoek naar getuigen. Agenten zoeken specifiek naar de taxichauffeur die Jurg naar huis heeft gebracht en mensen die op het Schouwburgplein waren tijdens de mishandeling.