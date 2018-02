Rotterdamse raad wil Kledingbank Zuid behouden

De Kledingbank Zuid in de Beverwaard krijgt waarschijnlijk gewoon subsidie. Wethouder Struijvenberg zei donderdag tijdens een vergadering van de Rotterdamse raad steun toe aan het bewonersinitiatief van Sandra Zimmerman.

"Vorig jaar is de kledingbank gefinancierd als bewonersinitiatief met 5000 euro. Voor dit jaar was er geen aanvraag ingediend. We hebben begrepen dat dat nu alsnog heeft plaatsgevonden en zien de aanvraag graag tegemoet", aldus Struijvenberg.

Zimmerman liet een paar dagen geleden weten dat de kledingbank in geldnood zit . Ze kan de vaste lasten niet meer opbrengen. Dat zou na acht jaar het einde betekenen van de Kledingbank Zuid.

Struijvenberg sloot donderdag in de raad ook een andere oplossing dan een eenmalige subsidie voor 2018 niet uit om het voortbestaan van de kledingbank veilig te stellen.

"Mocht er een andere oplossing nodig zijn, zoals een structurele financiering, dan zal ik me daar graag in verdiepen. Maar ik zou deze aanvraag wel eerst z'n weg willen laten gaan."

Sandra Zimmerman was blij met het nieuws uit het Rotterdamse stadhuis. Al durft ze de champagne pas echt open te trekken als het voortbestaan van haar Kledingbank definitief is gegarandeerd.