Bericht over Gorinchemse verzetsheld gevonden tijdens badkamerverbouwing

De tekst werd gevonden tijdens de verbouwing van de badkamer in een woning aan de Appeldijk in Gorcum

De Gorinchemse Rick Voorbergen wilde tijdens de verbouwing van zijn badkamer het leidingwerk inspecteren toen hij een bijzondere ontdekking deed: hij vond een bericht over de beroemde verzetsstrijder Marinus Spronk uit 1943.

De tekst is slechts zo'n 10 tot 15 centimeter groot, maar toch is goed te lezen wat er op staat:

In 't oorlogsjaar 1943 werkte aan deze lydingen M. Spronk, terwyl hij op het punt staat door den overweldiger te worden weggesleurd van have en goed, vrouw en kinderen. In treurende nagedachtenis den 27 juni 1943.



Verzetsheld

De verzetsheld werd in september 1942 opgepakt voor wapenbezit en het bezit van elektronische zenders. Ook had hij hulp geboden aan Joodse onderduikers en hield hij als radiobouwer radiocontact met de Engelse vliegeniers die daardoor konden terugkeren.

Hij werd uiteindelijk in januari 1944 om het leven gebracht door een vuurpeloton. Aron de Vries van de Historische Vereniging Oud-Gorcum denkt daarom dat Spronk de tekst niet zelf heeft geschreven.

"Ik vermoed dat het is geschreven door iemand die hier woonde. We weten dat hier destijds dokter De Ridder woonde. Ik vermoed dat ook die dokter misschien wel in het verzet zat en de tekst hier zo is terecht gekomen."



Emotioneel

Toen Voorbergen de tekst aantrof, wist hij niet wie M. Spronk was. Hij plaatste daarom een bericht op Facebook en toen kwam er allemaal informatie binnen. "Nu ik de familie ontmoet heb, snap ik ook dat dat iets moois en emotioneels is en veel waarde heeft", zegt Voorbergen.

De kleinkinderen van Spronk, Eric en Rob, werden op het bericht op social media gewezen en plaatsten zelf ook iets. "Toen explodeerde het. De telefoon is de hele dag blijven gaan en het was de ene update na de andere", zegt Rob Spronk.

Voorbergen gaat door met de verbouwing van zijn huis aan de Appeldijk in Gorinchem. Hij heeft de tekst inmiddels uit de vloer gezaagd en gaat er een mooi plekje voor zoeken.