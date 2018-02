Weer succesvol jaar voor Theater Walhalla

Het Rotterdamse Theater Walhalla op Katendrecht heeft een uitstekend jaar achter de rug. Maar liefst 29.835 mensen brachten een bezoekje aan een voorstelling in 2017.

Volgens het theater is dat een record. In totaal verschenen 287 voorstellingen op de planken, die gemiddeld voor bijna 90 procent vol zaten.

Wat goed scoorde was de buurtsoap Café de Kapenees, een samenwerking met het Rotterdams Wijktheater. De vijf voorstellingen waren nagenoeg allemaal uitverkocht en trokken veel bezoekers naar Kantine Walhalla, een van de locaties van het theater op de Kaap.

Voor wijkbewoners

Onder de bezoekers waren veel wijkbewoners en Rotterdammers voor wie het bezoek aan een theater alles behalve vanzelfsprekend is.

Ook de festivals van Walhalla waren opnieuw populair: de Nacht van De Kaap, De Ronde van Katendrecht en het Welkom Thuis Straattheater Festival trokken meer publiek dan voorgaande jaren.

Het theater is ook blij met de ontwikkeling van Werkplaats Walhalla. Dat is een productiehuis voor talentontwikkeling in de oude gymzaal van de Tolhuisstraat op Katendrecht. De Werkplaats werd begin dit jaar officieel in gebruik genomen en zorgde met Ali B. direct voor een uitverkochte zaal.