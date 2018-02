Manuel Kneepkens lijstduwer Stadsinitiatief Rotterdam

Manuel Kneepkens staat op de kandidatenlijst van de partij van Jos Verveen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Verveen richtte begin dit jaar de partij Stadsinitiatief Rotterdam op, nadat hij uit de D66-fractie in Rotterdam was gezet.

"Ik heb besloten niet langer aan de kantlijn te blijven staan", zegt Kneepkens. Hij ziet in de partij van Verveen een "waardige opvolger" van de Stadspartij, waarmee hij tussen 1994 en 2006 in de Rotterdamse gemeenteraad zat.

Kneepkens richtte de lokale partij zelf op in 1992. "Ik heb groot vertrouwen in het Stadsinitiatief als partij die niemand uitsluit", zegt Kneepkens.

"Verveen is aansprekend en heeft een op creativiteit gericht programma. Ik steun hem, ik kan niet anders."

Referendumpartij

Het speerpunt van Stadsinitiatief Rotterdam is inspraak. Verveen wil dat dat Rotterdammers zich twee keer per jaar in een referendum kunnen uitspreken over "ingrijpende besluiten", zoals Feyenoord City en een nieuwe burgemeester in 2020.

Eerder werd bekend dat Robin van Holst van stichting Red de Kuip op de tweede lpaats staan op de kieslijst, achter lijsttrekker Verveen.