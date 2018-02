Evides: besmette drinkwater Vlaardingen kwam door aanleg waterleiding

Evides spoelde in november de leidingen door

De besmetting met de E.colibacterie van het drinkwater in Vlaardingen is het gevolg geweest van fouten tijdens de aanleg van een kilometerslange waterleiding. Dat blijkt uit onderzoek van drinkwaterbedrijf Evides.

Vlaardingers moesten in november vorig jaar bijna een week lang hun drinkwater koken, omdat er sprake was van besmetting met de darmbacterie.

Onderbrekingen

Evides was vorig jaar bezig met het aanleggen van een 3,8 kilometer lange leiding in verband met de verbreding van de snelweg A20 en de aanleg van de Blankenburgtunnel.

De werkzaamheden werden een paar keer onderbroken. "Deze gefragmenteerde werkwijze heeft ertoe geleid dat de resultaten van de waterkwaliteitsonderzoeken te geïsoleerd zijn bekeken en niet in samenhang zijn beoordeeld", aldus de onderzoekers.

Vervuilende grond

Volgens Evides is er waarschijnlijk een schepje vervuilde grond in de leiding terechtgekomen. Uit tests bleek gelijk al dat er sprake was van een lokale vervuiling.

Na een schoonmaakoperatie ging het drinkwaterbedrijf er op basis van nieuwe tests vanuit dat het leidingstelsel schoon was. Pas na de ingebruikname in november bleek dat de bacterie toch nog aanwezig was en zich verder door Vlaardingen verspreidde.

Pas nadat de leidingen in Vlaardingen met chloor waren doorgespoeld kon iedereen het drinkwater na een week weer normaal gebruiken.

Controleprocedures

De kilometerslange leiding in de Broekpolder werd na de ontdekking van de bacterie gelijk afgesloten en is nog altijd niet in gebruik.

De komende weken gaat Evides het leidingstelsel opnieuw grondig reinigen. Evides gaat de controleprocedures aanscherpen om herhaling te voorkomen.