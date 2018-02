Deel dit artikel:











Shell en ExxonMobil zeggen weer 'sorry' Jos van Winsen van Shell Pernis.

Tijdens de avonden voor omwonenden in augustus zeiden Shell en ExxonMobil al 'sorry'. Na het openbaar worden van de rapporten over de incidenten in de zomer van 2017 hebben beide chemiereuzen opnieuw spijt betuigd.

'Wij bieden onze excuses aan voor de schade en overlast die de brand heeft veroorzaakt", zegt Erik van Beek van ExxonMobil. Het is voor ons van het grootste belang dat omwonenden zich veilig voelen en veilig zijn." Woorden die collega Jos van Winsen van Shell Pernis beaamt. "Het spijt ons nog steeds wat er is gebeurd." Shell is hard bezig om de processen te verbeteren. Van Winsen: "Dat doen we continu, niet alleen sinds die incidenten. En als vreemde ogen, zoals de Milieudienst Rijnmond, zeggen dat dingen beter kunnen, dan luisteren we. We leren graag." Boete

De chemiereus heeft ook geen probleem met het pakket maatregelen dat de milieudienst en de provincie Zuid-Holland willen zien uitgevoerd. Als dat niet gebeurt, wacht Shell, net als ExxonMobil, een boete. De chemiereus heeft ook geen probleem met het pakket maatregelen dat de milieudienst en de provincie Zuid-Holland willen zien uitgevoerd. Als dat niet gebeurt, wacht Shell, net als ExxonMobil, een boete. Het dreigen met een boete had van Van Winsen niet gehoeven. "Maar als de toezichthouder dat verstandig acht, dan is dat zijn keuze." Van Winsen ontkent overigens dat tijdens het groot onderhoud zo scherp op de aannemers wordt gestuurd, dat er fouten kunnen ontstaan. "Het gaat bij ons om: veiligheid, kwaliteit, kosten. In die volgorde. Als een aannemer zijn werk goed en veilig doet, krijgt hij zelfs een beloning. Levert hij slecht werk waardoor problemen ontstaan, dan is dat alleen maar slecht voor het bedrijf." 'Onaanvaardbaar'

ExxonMobil noemt het 'niet aanvaardbaar' dat medewerkers tijdens de brand in augustus niet de juiste procedure hebben gevolgd. "De betrokken medewerkers hebben niet juist gehandeld, ook al waren ze wel op de hoogte van deze procedure en daarin getraind." ExxonMobil noemt het 'niet aanvaardbaar' dat medewerkers tijdens de brand in augustus niet de juiste procedure hebben gevolgd. "De betrokken medewerkers hebben niet juist gehandeld, ook al waren ze wel op de hoogte van deze procedure en daarin getraind." Veiligheid heeft bij de raffinaderij in de Botlek de hoogste prioriteit. Van Beek: "Dit incident toont aan hoe belangrijk het is om de veiligheidsregels nauwkeurig te volgen. Daarnaast wordt een extra beveiliging ingebouwd om te voorkomen dat de regels nog kunnen worden omzeild."