Surinaamse 'centjes' voor Watersnoodramp: 'Niemand mopperde'

De Nederlandse Watersnoodramp heeft in 1953 ook veel indruk gemaakt in Suriname. In het buurtcentrum in de Rotterdamse Beverwaard halen medewerksters Hellen en Lygia herinneringen op aan hun jeugd in Paramaribo.

Twee cent

Hellen weet het nog als de dag van gisteren, haar tijd als jong meisje op school in de hoofdstad van Suriname: "Iedere maandag moesten we twee cent meebrengen. Je ging echt het huis niet uit zonder je twee cent."

Het geld was bedoeld voor een watersnoodramp bijna aan de andere kant van de wereld, maar in Suriname werd veel gedaan om Nederland te steunen: "Als je iets moest doen, dan doe je dat", vertelt Lygia over de gewoontes van vroeger. "Je gaat niet vragen 'waarom?' of zeggen 'ik heb het niet'. Nee, je doet het gewoon."

"Het leefde"

Volgens Hellen was het zelfs 'leuk' om geld te geven: "Als je je geld was vergeten, ging je gelijk weer terug naar huis. Het was zo ver weg, maar toch leefde het", verklaart ze.

Het geld werd in een pot gestopt en naar Nederland gestuurd. En de dames wisten waar hun geld naartoe ging, want ze kregen beelden en foto's te zien: "Als het geld wegging werden we op de hoogte gehouden. We kregen er een verslagje bij", vertellen beide dames.

Angst voor water

Dat de Watersnoodramp van 1953 veel indruk maakte in Suriname blijkt ook nu, 65 jaar later wel: "Ik vertel de kinderen hier vaak over", zegt Hellen. Ook al was ze er zelf niet bij in Nederland, de angst voor water is er wel degelijk, zegt de vrouw die in de Beverwaard woont.

"Met het water hierachter, ik denk altijd dat het water hier zo de Beverwaard in kan spoelen. Nou, dan zitten we mooi eronder. De angst zit er nog altijd in."

"Ik woon hier al zo lang, maar heb altijd het idee dat het kan overstromen, omdat we de Watersnoodramp hebben beleefd. Ik zweer het, het is altijd in m'n hoofd." En lachend besluit Hellen haar verhaal: "Ik ben nog steeds een beetje bang voor het water."