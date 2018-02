Station Rotterdam Alexander op de schop

Treinstation Rotterdam Alexander staat aan de vooravond van een enorme metamorfose. Het station wordt opgeknapt en na de verbouwing zitten het trein- en metrostation onder één dak.

De NS heeft donderdag bekendgemaakt dat in april de eerste schop in de grond gaat. Doel is om in de zomer van 2019 klaar te zijn.

Station Rotterdam Alexander wordt dagelijks gebruikt door gemiddeld 37 duizend bus-, metro- en treinreizigers. Na de verbouwing is het de bedoeling dat zij makkelijker kunnen overstappen tussen al het openbaar vervoer en taxi, fiets en auto.

Het nieuwe station bestaat uit veel glas. De liften worden onder handen genomen. Ook de omgeving van het station wordt aangepakt, zodat alles goed op elkaar aansluit en bij elkaar past.

"Als het straks klaar is hebben reizigers een mooier station, met goede overstapmogelijkheden en nieuwe faciliteiten. Dat is een enorme verbetering, want dit stations verdient deze upgrade in navolging van Rotterdam Centraal", zegt Sebastiaan de Wilde, een van de directeuren bij de NS.

Ook RET-directeur Maurice Unck is enthousiast over de geplande verbouwing: "Op dit moment is het nog een treinstation waar een metrostation van de RET aan vastzit. Straks hebben NS, ProRail en de RET samen één mooi station."

Bouwbedrijf Averesch uit het Overijsselse Rijssen mag de enorme verbouwingsklus gaan uitvoeren.