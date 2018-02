'Regel compensatie voor gedupeerden Trevvel'

De Rotterdamse gemeenteraad wil dat er een goede compensatieregeling komt voor mensen die problemen hebben met het Vervoer op Maat van Trevvel. Bij de raadsleden is het geduld inmiddels op.

Ook de afgelopen week waren er tal van problemen. Wethouder De Langen erkent de problemen, maar zegt dat er wel verbeteringen zijn: "Sinds twee weken is de stiptheid op 92 procent, dus rond het landelijk gemiddeld."

Het dagbestedingsvervoer loopt nog achter. Dat moet volgens hem echt nog beter. Gegevens moeten beter worden afgestemd. Maar ook daar ziet De Langen verbetering.

De gemeenteraad drong donderdag aan op een goede compensatieregeling voor mensen die problemen hebben gehad. Ook de wethouder wil dat: "Er is een ritbijdrage. Als mensen te laat zijn opgehaald of het was niet goed, dan hoeven mensen die ritbijdrage niet te betalen."

"En ik ga ook kijken naar de eigen bijdrage. Die zou je kunnen compenseren", zegt De Langen.

In augustus van dit jaar zou ook het leerlingenvervoer overgaan naar Trevvel. Verschillende partijen in de Rotterdamse gemeenteraad maken zich daar zorgen over nu het huidige vervoer van Trevvel niet in orde is.

De SP wil zelfs dat het een jaar wordt doorgeschoven. Dat voorstel haalde het niet, maar de wethouder beloofde dat Trevvel wel eerst de zaken op orde moet hebben voordat ze ook leerlingen gaan vervoeren.