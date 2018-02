Deel dit artikel:











Harde botsing Rotterdamse raad over 'witten' van de stad Nourdin El Ouali van NIDA kwam donderdag in botsing met de raad

Het debat in de Rotterdamse gemeenteraad over het beleid van het college in de afgelopen vier jaar is fel begonnen. De fractievoorzitters van de SP en Leefbaar Rotterdam betichtten elkaar van liegen, terwijl NIDA sprak van 'witten van de stad'.

Nourdin El Ouali van NIDA vindt dat het 'Kendoe'-college de kloven in de stad dieper heeft gemaakt. "Leefbaar Rotterdam is bezig met het witten van de stad, door halalslagers en kappers weg te sturen." Hij beschuldigde coalitiepartners D66 en CDA en oppositiepartij VVD van het faciliteren van dit witten. Daarop kreeg El Ouali veel kritiek. "U bent net zo polariserend als de PVV als u zegt dat dit beleid etnisch gestuurd is. Dat is stuitend", reageerde CDA'er Christine Eskes. "U trekt alles in het extreme", voegde Ronald Buijt van Leefbaar toe. "Wij zullen nooit beleid voeren op etniciteit. Als VVD doen wij dat nooit, ik verwacht excuses van El Ouali", zei Jan-Willem Verheij. Verkiezingsdebat

Het verantwoordingsdebat leek bij vlagen op een Het verantwoordingsdebat leek bij vlagen op een verkiezingsdebat . Coalitiepartijen Leefbaar, D66 en CDA benadrukten de prestaties van het college, zoals de 12 duizend mensen die uit de bijstand naar werk werden begeleid en de investeringen in het onderwijs. De linkse oppositie benadrukte de 'verschraling van het armoedebeleid'. "Dit college was er niet voor alle Rotterdammers", zei Barbara Kathmann van de PvdA.