Vlaardingse gruwelijkheden op tapijt Godfried van Lotharingen

Met speren doorboord worden en al leegbloedend verdrinken in het moeras. Het was keiharde werkelijkheid in Vlaardingen, precies 1000 jaar geleden.

Bij de Slag van Vlaardingen werd in 1018 een groot leger van het Duitse keizerrijk meedogenloos verslagen door een klein leger van Dirk de Derde. Anno 2018 wordt daar nog even sierlijk op doorgeborduurd door de dames van Het Tapijt van Vlaardingen. Vlaardingse vrijwilligers zijn bezig met een groot borduurwerk dat het verhaal vertelt van de Slag van Vlaardingen. Het wordt op een 11e eeuwse wijze gemaakt en Lia ter Poorten is de vrouw die deze techniek aan alle dames aanleert: "De vrijwilligers moeten de techniek eerst leren op een oefenlapje, anders mogen ze niet meedoen aan het grote doek." De tekeningen op het tapijt gaan niet bepaald over rozen. Zo wordt de legeraanvoerder van het Duitse leger, Godfried van Lotharingen, met een speer doorboord via zijn anus. "Een paar dagen later is hij hieraan overleden, vanwege allerlei infecties en zo", legt Ter Poorten uit. De dames hopen het tapijt dit jaar nog af te krijgen, maar uiteindelijk gaat het ze toch om de kwaliteit. Voor meer informatie kun je op de Facebookpagina van Het Tapijt van Vlaardingen terecht.