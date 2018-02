Verkiezingsdebat Alblasserdam: 'geen stadse fratsen'

Behouden wat we hebben, zondagsrust en niet al te veel reuring in het dorp. Dat was donderdagavond de centrale boodschap van de SGP tijdens het verkiezingsdebat van Radio Rijnmond en de lokale omroep Klokradio in Alblasserdam.

Het debat ging over de overlast van sluipverkeer van de A15 door het dorp en de ontwikkeling van het centrum.

"Als het gaat om de centrumontwikkeling maakt de SGP zich sterk voor een dorps karakter", aldus Peter Verheij van de grootste partij in de gemeenteraad. "Bij ons staan de kernwaarden rust, ruimte, authenticiteit en cultuurhistorie centraal. We willen cameratoezicht bij de horeca en het havengebied vooral toegankelijk houden voor Alblasserdammers."

Toeristen Kinderdijk

De SGP wil dat de toeristenstroom richting de molens in Kinderdijk vooral via het water wordt afgewikkeld en niet meer over de dijk. "Geen stadse fratsen wat ons betreft, maar voor een dorps karakter van Alblasserdam."

Fractievoorzitter Ramon Pardo van D66 schudt zijn hoofd: "Het is treffend dat de SGP het graag heeft over stadse fratsen, maar deze wethouder is wel verantwoordelijk geweest voor een grote containerterminal in het dorp. En hij heeft het nu ook al over cameratoezicht. Dat vinden wij als D66 typisch een stadse frats waar wij als dorp zonder kunnen."

D66 zet in het verkiezingsprogramma sterk in op meer levendigheid en vernieuwing. "We hebben een mooi dorp, maar als we het concreet over Haven-Zuid hebben zeggen we: het mag wel wat levendiger in Alblasserdam, meer naar het heden en minder naar het verleden van mijnheer Verheij."

De SGP'er reageert gelijk fel: "Ik ben in hart en nieren een Alblasserdammer en dat wil ik graag zo houden. En velen met mij! Door al die mooie plannen om nog meer horeca en nog meer toeristen toe te voegen hebben we cameratoezicht hard nodig."

Verbeelding

Pardo: "Het gaat om de verbeelding. Van de politiek mag je niet alleen verwachten dat er op de winkel wordt gepast, maar dat je die verbeelding ook echt een gezicht geeft. De jeugd zoekt steeds meer zijn heil buiten Alblasserdam, in Dordrecht en Rotterdam. Wij zijn voor verdere ontwikkeling van horeca in het havengebied."

Hij richt zijn blik naar buiten en wijst naar het plein voor het stadhuis: "U kijkt nu uit op een plein wat doods is. Uiteindelijk moet je een gebied krijgen waarvan je zegt: laat ik even parkeren en lekker op een terrasje gaan zitten om van het uitzicht van de haven te genieten. Dat missen we nu echt."

Verheij van de SGP besluit: "Er moet vooral meer woningbouw komen. We zitten zeker niet te wachten op allerlei reuring in het dorp. We hebben meerdere avonden gehad met jongeren. Een centrale boodschap was: we zijn hier geboren en getogen. We willen hier wonen, maar voor horeca gaan we wel naar Dordrecht, Rotterdam of Breda. Daar zitten we in Alblasserdam echt niet op te wachten."

Radio Rijnmond komt de komende tijd vrijwel dagelijks om 18:00 uur uit een andere gemeente in de regio met het programma KOORTS. Donderdag was presentator Ruud de Boer te gast in Alblasserdam. Ook de lokale omroep Klokradio zond het debat uit.