'Niet meer criminaliteit door komst azc'

De komst van een asielzoekerscentrum in een woonwijk zorgt er niet voor dat de veiligheid in de buurt achteruit gaat. Dat bleek donderdag uit een landelijk onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoekscentrum van Justitie (WODC). Op straat in de Rotterdamse Beverwaard lijken ze die conclusie te onderschrijven.

De bakstenen vlogen door de lucht tijdens een informatieavond in 2015. Honderden Beverwaarders waren woest over de komst van een asielzoekerscentrum in hun wijk. De Beverwaard zou overspoeld worden door criminelen. Eerst maar eens geld en aandacht voor de 'eigen mensen', stelden de bezwaarmakers. De geplaagde buurt had al genoeg problemen.

Zo'n anderhalf na opening van asielzoekerscentrum is er weinig over van het aanvankelijke protest. Gevraagd op straat wordt geantwoord dat men de bewoners eigenlijk nauwelijks ziet. De plaatselijke slager is blij met wat extra klandizie en een praatje in het Arabisch, een taal die hij machtig is.

De bewoners lijken zich meer druk te maken over de vermoedelijke liquidatie liquidatie van een paar weken geleden. Daarbij kwamen twee mannen om het leven. Er is nog geen verdachte gearresteerd. De kans dat de zaak iets te maken heeft met de bewoners van het azc is nul, denkt men op straat.

Dat sluit aan bij de bevindingen van het WODC over de periode 2005 tot 2015 rond azc's in Nederland. Onderzoeker Wahideh Achbari stelt dat de criminaliteit niet is toegenomen in buurten waar een azc is gekomen. "Er zijn natuurlijk wel asielzoekers die delicten plegen, maar relatief gezien zijn ze nauwelijks vertegenwoordigd in het aantal aangiften."

Het azc in de Beverwaard opende overigens pas in 2016 de deuren en is dus nog niet in het rapport van het WODC opgenomen.

Wat het rapport daarom betekent voor het huisvestingsbeleid van asielzoekers is nog niet duidelijk. In de Beverwaard halen ze er gevraagd hun schouders over op. "Prima zo. Al komen ze wat mij betreft liever niet in mijn achtertuin wonen."