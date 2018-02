Jeugdinspectie onderzoekt hulpverlening vóór overlijden moeder

Na de dood van een 41-jarige vrouw in haar huis aan de Mathenesserweg in Rotterdam-West vorige maand, is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek begonnen.

Het slachtoffer is hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen, zo werd eerder al duidelijk uit onderzoek van de politie.

In het huis van de vrouw was ook haar 3-jarige dochter aanwezig. Het meisje verblijft bij een pleeggezin en maakt het naar omstandigheden goed. Dat schrijft wethouder De Langen in een brief aan de gemeenteraad.

Hulpverlening voor overlijden

Naar aanleiding van het overlijden van de vrouw heeft de gemeente Rotterdam een melding gedaan bij de inspectie en het Wmo-toezicht. Doel is om te onderzoeken hoe de hulpverlening aan moeder en kind was voordat de moeder kwam te overlijden.

"Het nieuws is dat we dat onderzoek gaan doen. We hebben in het verleden vaker dit soort schrijnende gevallen gehad, dan doen we altijd onderzoek", zegt De Langen.

Een 60-jarige Rotterdammer werd opgepakt na de dood van de vrouw. Een andere man en twee vrouwen zijn eerder gehoord als getuigen. In eerste instantie werden zij alle vier gearresteerd.