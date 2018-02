Massaal protest 's-Gravelandsepolder tegen komst bordeel

De gemeente Schiedam heeft een vergunning gegeven voor een luxe bordeel in de 's-Gravelandsepolder. Maar er is massaal bezwaar.

De watersportvereniging, bewoners en omliggende bedrijven willen niet dat er prostituees in het leegstande pand aan de Van Vlissingenstraat komen.

Bewoners

"Ik ben niet tegen prostitutie, maar niet waar er gerecreëerd wordt en waar kinderen wonen. Niet hier", reageert een van de bewoners in de 's-Gravelandsepolder. Zij heeft met meer dan tweehonderd anderen een bezwaarbrief gestuurd naar de gemeente.

Volgens haar is er zonder overleg een vergunning verleent voor een luxe bordeel. "Er is niet gecommuniceerd en er werd niets bekendgemaakt over de plannen. Zienswijzen die zijn ingediend door bewoners zijn direct van tafel geveegd."

Op 14 december gaf het gemeentebestuur de exploitatievergunning aan ondernemer John Markwat om een luxe bordeel te openen. Markwat is ook eigenaar van seksinrichting Salon 261 in Alphen aan den Rijn.

Watersportvereniging

Het pand in Schiedam, waar tien peeskamers moeten komen, staat tegenover de jachthaven. Watersportvereniging de Schie denkt dat door de komst van het bordeel er minder mensen in de zomer zullen aanmeren.

"Het komt de jachthaven niet ten goede als booteigenaren te weten komen dat ze recht tegenover een bordeel liggen", zegt voorzitter van de vereniging Sjoerd Rutgers.

Bedrijven

Ook de bedrijven op het industrieterrein zijn niet te spreken over het stilzwijgend akkoord van de gemeente. "Ik heb pas na zes maanden antwoord gehad op een zienswijze die ik heb ingediend. Op een andere bezwaarbrief kreeg ik donderdag de reactie dat die vanwege een ontbrekend KvK-nummer niet in behandeling kan worden genomen", reageert ondernemer Piet van de Water gefrustreerd.

Woensdag liep de bezwaartermijn af. Alle protesten worden door de gemeente Schiedam in behandeling genomen.