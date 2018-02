Gemeente: nieuwbouw Rotterdamse basisschool enige optie

Voor basisschool Het Open Venster in Rotterdam-Lombardijen moet een nieuw ontwerp worden getekend. De houten constructie die er nu staat afbouwen, is volgens de gemeente onhaalbaar.

In een brief schrijft burgemeester Aboutaleb dat uit onderzoek blijkt dat het opnieuw aanbesteden van het huidige ontwerp ongewenst is. De kosten daarvoor zijn te hoog. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat het om 13 miljoen euro zou gaan.

De enige optie is terug naar de tekentafel om een nieuw ontwerp te maken. Het nieuwe schoolgebouw kan op twee manieren worden gebouwd, zowel op de bestaande fundering met kelder, als op een nieuwe.

Schoolbestuur

Het schoolbestuur van Het Open Venster onderschrijft de conclusie van het onderzoek. Vorig najaar maakten leraren en leerlingen duidelijk dat ze een nieuw gebouw wilden.

In oktober kwam al naar buiten dat afbouwen van het nieuwe pand van de basisschool mogelijk tonnen extra zou gaan kosten.

Daarop besloot de gemeente een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van Het Open Venster.

De gemeente Rotterdam is al voor vijftien miljoen euro het schip in gegaan met het project in Rotterdam-Lombardijen. Door problemen rond het pand met de speciale houten constructie en door problemen met de aannemer is er ruim vier jaar na de start nog altijd geen nieuwe school aan de Catullusweg.