Feyenoord tegen Willem II in halve finale beker Feyenoord-Willem II

Feyenoord staat in de halve finale van het Toto KNVB Bekertoernooi tegenover Willem II. Het duel wordt gespeeld op dinsdag 27, woensdag 28 februari of donderdag 1 maart in De Kuip. De andere wedstrijd om een plek in de finale is AZ-FC Twente.

Het is niet de eerste keer dat Feyenoord en Willem II elkaar treffen in het bekertoernooi. In het seizoen 2015/2016 kwamen de Rotterdammers en de Tilburgers elkaar in de achtste finale tegen. Toen ging Feyenoord pas na de verlenging door (2-1). Uiteindelijk pakte de Rotterdamse ploeg in dat jaar de bekerwinst.