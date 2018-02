Meisje (3) week in Rotterdams huis met dode moeder

Een 3-jarig meisje heeft vorige maand vermoedelijk een week lang naast haar dode moeder in huis gezeten in Rotterdam. Het kind werd op 20 januari gevonden in een woning in het Nieuwe Westen.

De 41-jarige vrouw is een natuurlijke dood gestorven. Het meisje maakt het naar omstandigheden goed. Ze is opgevangen in een pleeggezin.

De zaak kwam aan het rollen toen de benedenburen last kregen van waterlekkage. Dat water kwam uit de kraan van de bovengelegen woning. Het 3-jarige kind had de kraan aan laten staan toen ze op zoek was gegaan naar eten en drinken.

De buren alarmeerden de huisbaas. Die schakelde de politie in om de deur open te krijgen. Toen werden de dode vrouw, het kind en een hond gevonden.

Wethouder Sven de Langen informeerde de gemeenteraad donderdag met een brief. Daarin schrijft hij dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek is gestart. De dood van de vrouw was daarvoor niet bekendgemaakt.



Familie boos



De familie van de dode vrouw is boos op de hulpverlening. "Mijn zus heeft zelf diverse hulpkreten naar diverse instanties gestuurd. Die hebben ons als familie laten weten dat ze erbovenop zaten. Hoe kan dit dan een week onopgemerkt blijven?", zegt een van de zussen vrijdag tegen RTV Rijnmond.

"We hebben alles binnen onze mogelijkheden gedaan om onze zus te helpen", vervolgt de zus. "Tot gedwongen opname aan toe. Maar helaas weigerde onze zus de laatste tijd al het contact met ons."

Wethouder De Langen bevestigt dat moeder en dochter in beeld waren bij hulpverleningsinstanties. De familie verwacht een diepgravend onderzoek.

"Wij kregen te horen van de kinderbescherming: 'we hebben de zaak vanwege de rust van de familie buiten de media weten te houden'. Ik denk dat het eerder is geweest om dit onder de pet te houden."

Maatregelen



De zaak is voor de gemeente Rotterdam een bittere pil. Toenmalig wethouder Hugo de Jonge kondigde na een aantal zaken maatregelen aan om herhaling te voorkomen.

In januari 2015 kwam een baby om het leven in een huis aan de Wolphaertsbocht. Ook dat gezin stond onder toezicht van hulpverlenende instanties.

In november 2013 werd een dode vrouw in haar woning in de Jan Porcellisstraat ontdekt. De vrouw was al tien jaar eerder overleden. Ze was ten tijde van haar dood 74 jaar.