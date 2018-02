'Vergeten kinderen komen vaak krachtig over, maar zijn heel alleen'

"Het probleem met vergeten kinderen is dat je niets bijzonders aan hen ziet", zegt directeur Joep Verboeket van de Stichting Het Vergeten Kind. Daardoor dreigen tienduizenden kinderen die opgroeien in gezinnen met problemen te weinig aandacht te krijgen. Daarom is er de week van het Vergeten Kind.

Er zijn in Nederland ruim 100 duizend kinderen die opgroeien in gezinnen waarin de problemen zich opstapelen. Ouders zijn bijvoorbeeld verslaafd, verstandelijk beperkt, hebben psychische problemen of zijn arm.

Kinderen komen daardoor in de knel. Ze krijgen thuis niet de aandacht en veiligheid die ze nodig hebben. En ook buiten het gezin ontstaan er problemen. Kinderen kunnen niet mee op schoolreisje of blijven thuis op hun verjaardag omdat ze niet kunnen trakteren.

Dominant

Dat kan leiden tot een negatief zelfbeeld, gedragsproblemen en zelfs verslaving en crimineel gedrag. Kinderen doen vaak dominant om zichzelf te beschermen.

Ook als kinderen uit probleemgezinnen worden gehaald en in de opvang belanden, kan het mis gaan. De 18-jarige Nuno uit Rotterdam kwam met zijn moeder terecht in een vrouwenopvang. Daar was meer aandacht voor zijn moeder dan voor hem, ervoer hij.

Bagage

"De begeleiding was vooral gericht op vrouwen en niet op de kinderen. De kinderen worden in de opvang een beetje achtergesteld en gezien als bagage die met de vrouwen meekomt."

De boodschap van Joep Verboeket is: geef ook vergeten kinderen aandacht. "Het is vaak niet goed te zien welk kind vergeten is. Maar als je het wilt zien, dan zie je het."

Taartje

Verboeket vertelt over een opvanglocatie voor zes uit huis geplaatste meiden. "'s Avonds was er ruzie, er vielen klappen, slaan, gillen. De volgende dag stond de buurvrouw op de stoep. Ze had een taartje gebakken omdat ze had begrepen dat de meiden het moeilijk hadden."

"Kijk", zegt Verboeket, "daar gaat het om. Dat je toch gezien bent in je jeugd, ook al zijn het anderen dan je ouders. Stel je oordeel uit, wees vriendelijk en zie iemand zoals hij of zij echt is."

En dan kan het allemaal goed komen met vergeten kinderen. Jongeren zijn flexibel, zegt Verboeket. "Als ze de goede hulp krijgen, komen ze er bovenop."

Nuno zit in het eindexamenjaar. Hij woont met zijn moeder inmiddels in een gewoon huis. "Mijn moeder heeft alles prima opgepakt. Ik heb een sterke band met haar. Nu zijn we op de goede weg."

Sjaal

Wie ook wat wil doen voor vergeten kinderen kan op de website van de stichting een boodschap achterlaten . Daarvan wordt een meterslange sjaal gebreid.

"Maar we zijn ook op zoek naar pleegouders. Dat kan alleen in de weekenden, maar ook zeven dagen per week, 24 uur per dag. Kijk alsjeblieft niet weg. Maar doe iets."