NS: meer intercity's tussen Rotterdam en Amsterdam

De NS wil een vijfde intercity per uur laten rijden tussen Rotterdam en Amsterdam. Dat staat in de plannen voor de dienstregeling voor volgend jaar.

Op dit moment rijden er vier Intercity's Direct per uur over de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam. Vanaf 9 april rijdt een van die treinen door naar Brussel.

Om ervoor te zorgen dat daarna alsnog vier intercity's alleen tussen Rotterdam en Amsterdam rijden, wordt een vijfde aan het traject toegevoegd.

De NS praat daarnaast met Eurostar over een derde dagelijkse trein naar Londen. In de eerste helft van dit jaar moeten er twee treinen van Amsterdam via Rotterdam naar de Britse hoofdstad gaan. Als die rijden, wordt besloten of er inderdaad een derde bijkomt.

Dordrecht



De intercity die reed tussen Dordrecht en Breda komt voorlopig niet terug, laat de NS weten. Wel wordt het aantal Sprinters naar Roosendaal beter verspreid binnen het uur.

Sinds eind vorig jaar rijdt de Intercity tussen Den Haag en Eindhoven langs Dordrecht heen. De trein gaat over het spoor van de HSL.

Het is een lange wens van Dordt dat de treinverbinding wordt hersteld. De gemeente schreef daar zelfs een brief over naar staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Nieuw station



Op het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer stopt volgend jaar vier keer per uur een Sprinter tussen Den Haag en Gouda. Het station gaat eind 2018 open.