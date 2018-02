Feyenoord-spits Jørgensen: 'Transfer naar Newcastle nooit dichtbij geweest'

Nicolai Jørgensen is blij dat de transferwindow gesloten is. De spits van Feyenoord stond in de belangstelling van Newcastle United, maar van een overgang naar de Premier League kwam het niet. "Het is nooit echt dichtbij geweest," zegt de Deen.

Jørgensen richt zich weer volledig op Feyenoord. Zonder problemen, zegt hij. "Ik geef 100 procent, zal ik altijd blijven doen als ik hier speel. Voor mij is dat geen discussie. Mensen van buitenaf praten erover, ik niet, de club niet."

Woensdag scoorde Jørgensen in het bekerduel met PSV, maar werd zijn goal geannuleerd. Toch was zijn manier van juichen veelzeggend. "Ik wilde laten zien dat ik blij was en trots op de supporters. De fans zorgen goed voor mij, ondanks de vele geruchten over een transfer," aldus Jørgensen, die genoot tegen PSV. "Het was een magische avond."

Sinds enkele weken traint Jørgensen samen met Robin van Persie. Een bijzonder gevoel voor de Deen. "In de eerste week was dat raar, heel gek. Voor mij is een een top-10 aanvaller van de wereld in de laatste tien jaar. Ik was nerveus, nu wil ik als teamgenoot veel van hem leren. Hij heeft zoveel kwaliteit."