Kou keert terug - schaatsen kunnen uit het vet

Schaatsliefhebbers opgelet: op ondergelopen weilanden en schaatsbanen kan in de loop van volgende week worden geschaatst, verwacht weerman Jules Geirnaerdt. Het is niet koud genoeg voor ijs op grotere sloten en vaarten. Maar dat mag de pret niet drukken.

Er ontstaat een hogedrukgebied boven Scandinavië en dat voert koude lucht aan. "Verwacht geen loeiende oostenwind met diepe vorst", zegt Jules. "Maar een winterperiode zit er zeker aan te komen."