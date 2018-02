Omgevingdienst: drones boven Grevelingenmeer verboden

Staatsbosbeheer, de politie en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) gaan extra controleren of er drones boven de Grevelingen vliegen. Er duiken de laatste dagen steeds meer filmpjes op van particulieren die met hun drone de flamingo's filmen, terwijl dat niet mag.

De hype is waarschijnlijk aangewakkerd door een filmpje van een grote groep flamingo's dat afgelopen week viral ging. Sindsdien willen meer mensen hun eigen filmpje maken. Volgens de omgevingsdienst wordt de rust van de dieren daardoor verstoord.

"Het spotten van flamingo's in het wild is toegestaan als bezoekers achter de hekken blijven. Het betreden en het vliegen met een modelvliegtuig of een drone boven de Slikken van Battenoord-west en Battenoord-oost is verboden", zegt de OZHZ.

Mensen die ondanks het verbod toch drones de lucht in sturen, krijgen een boete.

De flamingo's doen Grevelingen jaarlijks aan. Vorig jaar maakte RTV Rijnmond dit filmpje, zonder drone: