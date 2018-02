Deel dit artikel:











Rijnmond Nu op het Rotterdams Filmfestival Ruud de Boer in gesprek met directeur Bero Beyer van het IFFR Rijnmond Nu op het IFFR

Rijnmond Nu is vanmiddag weer te vinden op het Internationale Filmfestival Rotterdam. In Cinerema aan de Blaak strijken we deze keer neer. In deze karakteristieke bioscoop praten we met de directeur van het IFFR, Rotterdamse filmmakers, recensenten en sluit onze eigen collega en filmliefhebber Paul Verspeek de uitzending af met een filmcolumn.

Geschreven door Mooike de Moor

Reageren? NU@Rijnmond.nl of #RijnmondNu !