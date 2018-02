Deel dit artikel:











Markthal teruggefloten om hoge servicekosten Markthal winkelend publiek (Foto: Tom van Vark)

De Markthal rekent zijn huurders teveel servicekosten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald in een rechtszaak die was aangespannen door 23 ondernemers in de hal. Maar de kosten hoeven niet zover omlaag als de huurders hadden geëist.

Eigenaar Klépierre verdubbelde anderhalf jaar geleden de servicekosten. Volgens het bedrijf was dat nodig omdat door het onverwacht hoge aantal bezoekers de beveiliging en de schoonmaak duurder uitpakten dan gedacht. De rechter vindt dat Klépierre bij het bepalen van de servicekosten is uitgegaan van te lage schattingen. Het bedrijf had daar de ondernemers niet voor gewaarschuwd. Die voelden zich daarom overvallen toen later bleek dat de werkelijke kosten veel hoger lager. De ondernemers eisten dat de kosten omlaag zouden gaan tot maximaal 105 procent van het betaalde voorschot. De rechter vond dat te veel en stelde de servicekosten op 150 procent. Dat geldt voor de periode vanaf de start tot en met 2017.