Beveiligers vast voor dood Rotterdammer Jip Jurg

De politie heeft opnieuw twee mannen opgepakt voor de fatale mishandeling van Rotterdammer Jip Jurg. De twee hebben zich vrijdagochtend zelf op het politiebureau gemeld. Sinds woensdag zit ook al een Schiedammer vast. Alle drie de verdachten waren beveiligers bij een feest in de Rotterdamse Schouwburg.

De 32-jarige Jurg raakte vrijdagnacht betrokken bij een vechtpartij op de stoep van de schouwburg waar een feest aan de gang was van het Internationaal Film Festival. Ruim een dag later werd hij door zijn vader dood gevonden. Hij bleek inwendig letsel te hebben.

Eerder deze week was de politie nog op zoek naar de taxichauffeur die Jurg naar huis had gereden. Die is inmiddels gevonden. Wat hij de politie kon vertellen, is nog niet bekend.

De politie is nog op zoek naar meer getuigen. Er moeten veel bezoekers van het feest zijn die de vechtpartij hebben gezien. De politie doet vrijdagavond een onderzoek onder mensen op het plein. Er zijn borden in het Nederlands en het Engels.