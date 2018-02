Bijna 3 ton subsidie voor Fort Prins Frederik

De provincie Zuid-Holland geeft 283 duizend euro subsidie voor het opknappen van het verpauperde Fort Prins Frederik. Met het geld moet het fort een toeristische trekpleister worden. Zo worden als eerste de geschutstoren en fiets- en voetgangersbrug aangepakt.

Het fort is sinds kort eigendom van de gemeente. Voor de renovatie van het fort is nog 80.000 euro nodig. Dat stelt de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee beschikbaar.

In de loop van de jaren zijn er op het terrein steeds meer stacaravans en vakantiehuisjes neergezet. De gemeente wil de vestingwal vrijmaken van bebouwing en de eigenaren uitkopen. Daartoe worden de komende tijd gesprekken gevoerd.

De insteek van de gemeente is om nog dit jaar te beginnen met de werkzaamheden.

Het Fort Prins Frederik is gebouwd in 1811 en ligt op de oostpunt van Goeree-Overflakkee in Ooltgensplaat. Het fort maakt samen andere forten in Willlemstad en Numansdorp onderdeel uit van de Zuiderwaterlinie.