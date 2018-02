Heinenoordtunnel in het weekend gesloten voor verkeer

Automobilisten kunnen dit weekend niet via de Heinenoordtunnel naar de Hoeksche Waard rijden. De tunnel op de A29 gaat vrijdagavond om 22:00 uur dicht voor werkzaamheden. Maandag om 05:00 uur gaat de tunnel weer open.

Het verkeer naar de Hoeksche Waard kan omrijden via de A16 en de Kiltunnel. Deze tunnel is voor de gelegenheid tolvrij. Automobilisten die naar Bergen op Zoom willen rijden, worden omgeleid via de A16 en A17.

De tunnelbuis van de Hoeksche Waard naar Rotterdam blijft gewoon open.

Rijkswaterstaat voert onderzoek uit in de tunnel om te bekijken welke renovatiewerkzaamheden er precies nodig zijn. Groot onderhoud aan de tunnel volgt op een later moment.