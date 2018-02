Deel dit artikel:











Vriendin overleden vrouw: 'Dit is zo onwerkelijk'

''Ik kon aan haar merken dat het de laatste maand minder ging", reageert een vriendin op de dood van een 41-jarige vrouw in Rotterdam. De oud-collega had op 11 januari voor het laatst contact met de Rotterdamse. Nog geen tien dagen later is de vrouw dood gevonden in haar huis. Haar dochtertje van drie had een week naast haar moeder gezeten.

De situatie heeft de vriendin diep geraakt. "We spraken elkaar twee of drie keer per dag. Ik wist dat ze de 11de een gesprek met een hulpverlenende instantie had. Daarna heb ik niets meer gehoord.'' De volgende dag viel het contact stil. De vriendin is daarna naar het huis van de vrouw in het Nieuwe Westen gegaan. Daar werd niet open gedaan. De overleden vrouw en haar dochter werden op 20 januari ontdekt . Veilig Thuis

De vriendin bevestigt dat er eind november nog contact is geweest met hulpverleners. ''De familie had na een bezoek melding gedaan bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, dat kan ingrijpen bij gezinsproblemen. Dat vond ze niet leuk.'' De vriendin bevestigt dat er eind november nog contact is geweest met hulpverleners. ''De familie had na een bezoek melding gedaan bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, dat kan ingrijpen bij gezinsproblemen. Dat vond ze niet leuk.'' Volgens zussen van de 41-jarige vrouw is er toen een medewerker van Veilig Thuis en een vertrouwensarts op bezoek geweest. ''Het contact met ons hield toen op'', zegt een zus. Ook eindigde eerder vorig jaar een ondertoezichtstelling van het dochtertje door de raad voor de kinderbescherming. Bronnen bevestigen aan RTV Rijnmond dat na zo'n periode het toezicht niet ophoudt en er bijvoorbeeld een wijkteam wordt ingeschakeld.