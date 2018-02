Eerbetoon aan Schiedamse scheepswerf Gusto

Scheepswerf Gusto herleeft met de tentoonstelling Wij waren de Gusto in het Stedelijk Museum Schiedam. Aan de hand van foto's van Cas Oorthuys wordt het verhaal verteld van de werf, die veertig jaar geleden voorgoed haar deuren sloot.

We zien de volle bedrijfskantine en de werkplaatsen, maar ook portretten van werknemers en scheepstewaterlatingen. De zwart-wit foto's zijn gemaakt door fotograaf Cas Oorthuys, in opdracht van het bedrijf zelf. Hij liep twee jaar lang met zijn camera rond voor een boek dat bij het 100-jarig bestaan verscheen. Dit boek vormt de basis van de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam, aangevuld met foto's uit het omvangrijke oeuvre van Oorthuys.

De Gusto was een begrip in de jaren zestig. Het was een belangrijke werkgever voor veel families in de regio. Vaders en zonen volgden zich elkaar op en bedachten samen innovatieve oplossingen voor baggerwerken, staalconstructies en scheepsonderdelen. De sluiting in 1978 trof veel mensen en maakte een einde aan een belangrijke bedrijfstak in Schiedam.

De stichting Erfgoed Werf Gusto wil het industrieel en cultureel erfgoed van de voormalige werf in stand houden. De tentoonstelling is dan ook een samenwerking met deze club van oud-medewerkers.

Zaterdag is er ook een reünie voor oud-medewerkers in het museum. Later dit jaar volgt een uitgebreide tentoonstelling rond Cas Oorthuys in het Fotomuseum Rotterdam