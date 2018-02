Scholieren allemaal in warme truien naar school

Leerlingen van de Schiedamse basisschool Het Kleurrijk kwamen vrijdagochtend allemaal in truien naar school. Ze deden een dansje om extra warm te worden. [Tweet:https://twitter.com/HartingMarlies/status/959346569488236544]

De school stelde op deze Warmetruiendag een Eco Team samen van vier leerlingen, die samen met wethouder Patricia van Aaken (ook in warme trui) hun handtekening zetten onder een convenant.

"We gaan samen ons best doen om de school zo duurzaam mogelijk te maken", zei Fiona Cheu. Het Eco Team deed meteen een duurzaamheidsscan in de school. "Er ligt nog veel plastic op het plein. Daar gaan we iets aan doen."

Kyoto



De Warmetruiendag viert sinds 2007 jaarlijks het Kyotoprotocol, dat de vermindering van uitstoot van broeikasgassen regelt. Onder meer banken, hotels, uitgeverijen, winkelketens en ruim vijftig gemeenten doen dit jaar mee aan de actie. Ook scholen dragen hun steentje bij.

Vorig jaar was het ijskoud op Warmetruiendag, maar dat viel dit jaar wel mee. Volgens onze weerman Jules Geirnaerdt was het een graad of 6.