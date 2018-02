PvdA wil duizend 'Dennis-banen' in Rotterdam

Als het aan de PvdA in Rotterdam ligt komen er duizend banen voor schoolconciërges, wijkhulpen en speeltuinmedewerkers. Een terugkeer van de 'Melkertbaan'. "Ik zou het liever een Dennis-baan willen noemen", zegt PvdA-lijsttrekker Barbara Kathmann.

Daarmee verwijst ze naar vrijwiligger Dennis van speeltuin Ali Baba in Rotterdam-West. Hij kreeg eerst betaald voor het beheren van de speelplaats. "Die baan is wegbezuinigd", vertelt hij. Sindsdien doet hij het vrijwillig naast zijn uitkering.

Via een crowdfundactie kreeg Dennis vrijdag van Kathmann en PvdA-lijsttrekker Asscher een spaarpot met 400 euro. "Dat is het verschil tussen zijn uitkering en het wettelijk minimumloon", zegt Kathmann. "We willen dat straks duizend Rotterdammers als Dennis minimaal het volwaardig minimumloon krijgen, want ze zijn van onschatbare waarde voor de stad."

Verschil

"Deze mensen verdienen normaal loon en dat krijgen ze nu niet", zegt Asscher. "Er zitten nu 34.000 Rotterdammers zonder werk, met dit plan zorgen we voor banen.", zegt Kathmann. "En dit werk kan verschil maken op onze scholen, in onze wijken en in onze verzorgingstehuizen en wordt nu vaak niet gedaan."

De partijleider ziet met lede ogen aan dat zijn partij de afgelopen decennia steeds kleiner is geworden in Rotterdam.

Gehits

"Ik denk dat Rotterdammers klaar zijn met het gehits en dat mensen steeds tegen elkaar worden opgezet. Laten we dat achter ons laten en kiezen voor echte banen, goede scholen en een veilige stad. Daar staan wij voor."

"Wij worden niet meer zo groot als in de tijd van Joop den Uyl, met vijftig zetels in de Tweede Kamer. Maar let maar op, we komen er aan."