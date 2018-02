Grote belangstelling voor faillissementsverkoop Staelduinsebos Groencentrum

Mensen stonden in de rij om binnen te komen bij Staelduinsebos Groencentrum

Eindeloos zoeken naar een parkeerplekje, wachten om binnen te komen en dan nog uren in de rij staan bij de kassa. De faillissementsverkoop van het Vlaardingse Staelduinsebos Groencentrum werd op de eerste dag erg goed bezocht. Politie en handhaving kwamen er aan te pas om het verkeer te regelen.

"Het is treurig dat het moet", vindt de curator die aanwezig is bij de faillissementsverkoop. De uitverkoop is volgens hem niet makkelijk voor het personeel van het tuincentrum.

Tuinsets en barbecues zijn populair

"Mijn man is terug naar Brabant gereden om een andere auto te halen", vertelt een bezoekster. "De tuinset paste niet in de auto. Ik ben blijven zitten op de bank en heb op hem gewacht."

"We waren doorgelopen naar de ruimte met de tuinsets en daarna naar de barbecues", vertelt een andere bezoeker. "Toen zijn we snel teruggelopen naar de plantjes, want daar waren er nog wel veel van."

De koopjesjagers kregen in de loop van de dag wat lekkers en wat te drinken aangeboden. "We zijn al zeker 2,5 uur binnen", zegt een koppel. "Het is eigenlijk wel gezellig."

Toch werd het op sommige momenten ook wat minder gezellig. "We hebben al een paar keer wat opstootjes moeten voorkomen", vertelt de curator.

Nieuwe eigenaar

"We hopen dat er een nieuwe eigenaar inkomt", zegt de man van de poffertjeskraam bij Staelduinsebos. De poffertjesbakker staat er elk weekend. "Als al die mensen nou eerder gekomen waren, was dit alles natuurlijk niet nodig geweest."

Zaterdag en zondag is het tuincentrum nog open voor het publiek.