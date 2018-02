FC Rijnmond: 'Robin van Persie is gewoon niet fit'

In de voetbaltalkshow FC Rijnmond was vrijdag Martijn Krabbendam te gast. De Feyenoord-watcher van Voetbal International zat aan de desk met oud-voetballer Geert den Ouden, Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel en presentator Etienne Verhoeff.

Uiteraard ging het over Robin van Persie, die tegen PSV woensdag lang warm liep, maar niet binnen de lijnen kwam in het bekertreffen. Veel supporters zijn benieuwd wanneer hij echt minuten gaat maken. Tegen FC Utrecht en ADO Den Haag kwam van Persie pas in de absolute slotfase in het veld. "Van Persie is gewoon niet fit," denkt Krabbendam.

In FC Rijnmond veel aandacht voor Feyenoord. Over de linkskbackpositie, Nicolai Jorgensen en de vertrokken Michiel Kramer. Natuurlijk ook aandacht voor Sparta en Excelsior. Zo staat bij Sparta zondag een nieuw gezicht onder de lat en moet Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag puzzelen voor het duel met FC Utrecht.