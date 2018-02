The Widowed Witch wint Tiger Award

Met de klok mee: The Widowed Witch, The Reports on Sarah and Saleem, Nina, Azougue Nazaré

Op het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) heeft The Widowed Witch van Cai Chengjie de Hivos Tiger Award 2018 gewonnen. Dat maakte de organisatie van het evenement vrijdag bekend. Het is het filmdebuut van de Chinese regisseur. Bij de award hoort een geldprijs van 40.000 euro.

De film is een nostalgische trip naar het Chinese platteland. "De film neemt een feministisch standpunt in met een sterk hoofdpersonage dat weigert de slachtofferrol aan te nemen", staat in het juryrapport.

"Haar worsteling wordt verbeeld op een emotionele manier die haar complexiteit laat zien, zonder sentimenteel te worden, maar zelfs met een laconiek gevoel voor humor."

Publiekslieveling

The Guilty van Gustav Möller uit Denemarken kwam als publieksfavoriet naar voren en wint daarmee de IFFR Audience Award.

The Reports on Sarah and Saleem van de Palestijn Muayad Alayan kreeg de Hubert Bals Fund Audience Award. Van veertien films die dankzij het fonds tot stand zijn gekomen, kreeg deze de hoogste waardering van het publiek. Muayads broer Rami Alayan won de Special Jury Award voor het scenario van de film.

Andere prijswinnaars zijn de Braziliaan Tiago Melo die de Bright Future Award krijgt voor zijn film Azougue Nazaré en de Poolse Olga Chajdas die met haar film Nina de VPRO Big Screen Award 2018 in de wacht sleepte.

"Het is geweldig om te zien dat de mooie winnaars van dit jaar het onbevreesde karakter van het hele festivalprogramma vertegenwoordigen", zei festivaldirecteur Bero Beyer. "Het zijn zowel opkomende als gevestigde filmmakers die hun talent inzetten om ons een nieuwe blik op de wereld te geven."

MeToo

De 47e editie van het IFFR duurt nog tot en met zondag. Een groot aantal films gaat over sterke vrouwen en beeldvorming. Daarmee haakt het Rotterdamse festival in op de wereldwijde #MeToo-discussie.

De 71-jarige Franse actrice Charlotte Rampling was een van de hoofdgasten. Ze sprak uitgebreid over hoe ze de huidige tijd ervaart als vrouw en als actrice.

De uitreiking van de awards werd door het festival live uitgezonden op YouTube. Eerder kwam ook Rijnmond Nu van Radio Rijnmond vanaf het festiva l.

Trailer The Widowed Witch: