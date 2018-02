Ambassadeur voor Soedan weer even terug in Rotterdam

Ambassadeur voor Sudan weer even terug in Rotterdam

De Rotterdamse Karin Boven is ambassadeur voor Soedan. Deze week is ze weer even 'thuis'. Ze is een van de 140 Nederlandse ambassadeurs en consuls-generaals die in de Rotterdamse Van Nelle Fabriek samen zijn voor de jaarlijkse Ambassadeursconferentie.

"We bespreken al de ervaringen die we opdoen wereldwijd. Het is heel fijn om collega's tegen te komen en met elkaar te spreken. Dat doen we maar een keer per jaar", vertelt Boven.

Karin Boven is al 1,5 jaar werkzaam als ambassadeur in Soedan. Het verschil met Nederland kan niet groter zijn. "Het is heet en droog in Sudan. Een groot dichtbevolkt land. In de wintertijd rond de 30 graden en in de hete tijd loopt het op tot 50 graden."

Boven is ook verantwoordelijk voor de Nederlandse belangen in Tsjaad, Eritrea en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Zacht gezegd niet de meest stabiele regio in de wereld. "Het is een breed gebied met allerlei specifieke problemen. Wat al die landen verbind is migratie, vluchtelingen en mensen op die op zoek zijn naar perspectief."

De ambassadeur is blij om weer even in Rotterdam te zijn. "De stad opsnuiven, lopen en fietsen als het even kan." Ze hoopt ook nog een film te kunnen meepakken op het International Film Festival Rotterdam.

Zondag vliegt Karin Boven weer terug naar Soedan.