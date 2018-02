Franse justitie klaagt Islamoloog Tariq Ramadan aan voor verkrachting

Islamdeskundige Tariq Ramadan, voormalig adviseur van de gemeente Rotterdam, wordt officieel verdacht van verkrachting. De Franse justitie heeft een vervolgonderzoek ingesteld. Ramadan blijft voorlopig in hechtenis in Frankrijk.

Islamoloog Tariq Ramadan werd eerder deze week in Parijs opgepakt op verdenking van de verkrachting van twee vrouwen. De aanhouding volgt op een aanklacht die in oktober is ingediend door een Franse vrouw.

Daarna volgden er meer beschuldigingen van misbruik. Zo zeggen enkele Zwitserse vrouwen dat ze in hun schooltijd zijn verleid door Ramadan, toen die hun leraar Frans was.

Lastercampagne

​Ramadan ontkent dat hij iets heeft misdaan en spreekt van een lastercampagne tegen hem. Hij heeft gezworen de vrouwen gerechtelijk te zullen vervolgen wegens laster.

De Franse officier van justitie gaat desondanks onderzoeken of er voldoende bewijs is om de islamdeskundige voor de rechter te brengen.

Werkzaam in Rotterdam

Ramadan (55) was deskundige in dienst van de gemeente Rotterdam. Ook werkte hij op de Erasmus Universiteit, waar hij het vak 'identiteit en burgerschap' doceerde.