Mireille Tuit maakt de mooiste foto van het Rhoonse 'Buijtenland' De winnende foto van Mireille Tuit

Mireille Tuit heeft een prijs gewonnen met haar foto van de ochtendnevel in Rhoon. Ze deed mee aan een fotowedstrijd van de provincie Zuid-Holland over het natuur- en recreatiegebied Buijtenland in Rhoon.

“De ingestuurde foto’s brengen de polder mooi in beeld: je ziet dijken, akkers en natuur, en natuurlijk prachtige Hollandse luchten. Je ziet aan de foto’s dat de makers echt gevoel hebben bij het Buijtenland van Rhoon”, vertelt wethouder Marco Goedknegt van de gemeente Albrandswaard. Iedereen kon foto’s insturen via Facebook of Instagram. Het onderwerp stond vrij, zolang de foto maar in het Buijtenland van Rhoon gemaakt was. Het Buijtenland is natuur- en recreatiegebied van ruim 600 hectare groot. Het maakt onderdeel uit van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam om naast economie de leefbaarheid in de regio te vergroten. ​De winnares krijgt een lunch voor twee personen aangeboden