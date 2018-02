Verveen presenteert kandidatenlijst Stadsinitiatief Rotterdam

"Deze mensen komen allemaal echt uit de stad", zegt Jos Verveen trots als hij zijn kandidatenlijst voor Stadsinitiatief Rotterdam presenteert. "We hebben mensen uit de cultuursector, het uitgaansleven en de sport."

Verveen werd eind vorig jaar uit de fractie van D66 gezet en ging daarna als éénmansfractie verder. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen richtte hij begin dit jaar Stadsinitiatief Rotterdam op.

Dat is volgens Verveen een partij die zich inzet voor drie punten: "Het Feyenoordstadion moet worden gerenoveerd, er moet 35 miljoen worden gereserveerd voor initiatieven uit de stad en er moet in elke wijk een wijkconciërge komen."

Eerder was al bekend dat Manuel Kneepkens lijstduwer wordt van Stadsinitiatief Rotterdam. Hij is voormalig raadslid van Stadspartij Rotterdam die tussen 1994 en 2006 in de Rotterdamse raad zat. Hij herkent veel in de partij van Verveen. "Ik voel een soort elan dat wij vroeger ook hadden. Daarom steun ik Jos. Ik hoop op 5 zetels."

"Ik durfde Manuel bijna niet te vragen", zegt Verveen. "Ik ben er supertrots op dat hij meedoet." Andere kandidaten zijn John la Gordt Dilie, bestuurslid van de huurdersraad van Vestia en betrokken bij het woonreferendum.

Geen politieke ervaring

Freek Ruigrok heeft een surfschool in Hoek van Holland en is de man achter het nog niet gerealiseerde stadsinitiatief Rif010. "Verveen heeft het Stadsinitiatief geïnitieerd, daar sta ik achter en daarom sta ik op de lijst."

Gemene deler is dat alle kandidaten geen enkele politieke ervaring hebben. "Dat vind ik juist heel goed. We willen goede ideeën en oplossingen uit de praktijk naar het stadhuis halen."

Een volgorde voor de kandidaten heeft Verveen nog niet. "Die ga ik dit weekend maken en volgende week inleveren bij de Kiesraad."

Kandidaten Stadsinitiatief Rotterdam :

- Jos Verveen: sociaal ondernemer en raadslid

- Robin van Holst: Mede-initiatiefnemer stichting ReddeKuip

- Nynke Schaaf: sociaal onderneemster

- John la Gordt Dilie: Bestuurslid huurdersraad Vestia

- Anna-Maria Carbonaro: initiatiefneemster in Feijenoord

- Freek Ruigrok: surfschoolhouder Hoek van Holland

- Youssef el Bahri: jongerencoach in Crooswijk

- Robbie Nijsse: onderwijsadviseur en taalcoach statushouder

- Ed de Meyer: welzijns- en opbouwwerker in Noord

- Immanuel Spoor: manager van De Likt

- Ricardo Paterno: skater en filmproducent

- Jeffrey Oorenbeek: omgevingsadviseur in bouw en WIJ Delfshaven

- Roxanne Cobben: consultant en politicoloog

- Rini Biemans: oprichter Creatief Beheer en stadsdokter

- Candice Winter: advocaat sociaal recht

- David Oei: huisarts in Kralingen-Crooswijk

- Manuel Kneepkens: criminoloog, dichter, publicist en politicus