Brandweer Schiedam bevrijdt vier mensen uit brandend huis Foto: Politie Schiedam

De brandweer heeft in Schiedam vier mensen gered uit een portiekflat aan de Baan. Er was in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01:00 uur brand uitgebroken in de keuken en enkele bewoners konden niet zelf naar buiten komen.

De brandweer moest een hoogwerker inzetten om de mensen te bevrijden. Enkele slachtoffers zijn in een ambulance nagekeken. Een van hen moest naar ziekenhuis vanwege ademhalingsproblemen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Ook hing er veel koolmonoxide in het huis. De brandweer heeft het huis laten ventileren.