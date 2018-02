Deel dit artikel:











Gewonde bij steekpartij in Schiedams café

Bij een steekpartij op de Singel in Schiedam is zaterdagochtend een 39-jarige man uit Hoek van Holland gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De Hoekenees kreeg rond 03:50 uur ruzie met een andere man in een kroeg. Buiten gingen ze met elkaar op de vuist en werd het slachtoffer gestoken. Agenten konden direct een verdachte arresteren. Het gaat om een 30-jarige Schiedammer. Hij zit vast en wordt verhoord.