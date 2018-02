Hoe liep het Running Team deze week? #3

Verdwenen trainingsschema's, baantjes trekken en Instagrammen? "We buffelen rustig voort", aldus coach Gerben Solleveld.

Op 8 april staat RTV Rijnmond met z'n eigen Running Team aan de start van de marathon van Rotterdam. Het Rijnmond Running Team staat onder leiding van Rijnmond-nieuwslezer Gerben Solleveld.

Coach Gerben werkt ook rustig zijn trainingen af. Soms in de regen en soms in die vermaledijde kou met natte sneeuw. Brr...

Tja, Corine had deze week een mislukte dag tussen de andere dagen zitten:

Mijn app liep steeds vast, dus wilde ik opnieuw downloaden, is m'n trainingsschema voor de marathon weg...en ook niet meer opnieuw in te stellen?! Corine

Gewoon zonder app, nog net niet met pen en papier, knutselde de coach een nieuw schema in elkaar. Corine kan er weer tegenaan. Althans, nadat haar blessure volledig de das om is gedaan. We'll keep you posted on that.

Een goeie tip trouwens van Wesley, een heel goeie: ga wat anders doen dan hardlopen. Al dat lopen is een aanslag op je benen

Heb nog wat stukjes vlog opgenomen wat ik nog meer doe naast hardlopen, zwemmen, mocht dat x leuk zijn, als herstel trainingen Wesley

Plus hier natuurlijk de vlog van die zwempartij:

Wie nog meer aardige inkijkjes in de levens van onze prachtige Rijnmond Runners wil hebben doet er goed aan eens rond te neuzen op Instagram. Check check:

Wat niet onopgemerkt mag blijven, is dit enorme verhaal van Joey. Tot in detail blikt hij terug op de maand januari. En heel verbaasd over zijn prestaties, concludeert Joey: "Ik ben nog steeds fit."

Dat was 'm. De derde week. Nog maar negen te gaan.

Lees alle verhalen van het Rijnmond Running Team hier en volg ons op weg naar de Coolsingel ook via de speciale Facebookpagina!