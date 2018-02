Deel dit artikel:











Ex-lijsttrekker PVV Rotterdam: nooit iets gemerkt van screening Géza Hegedüs

Amper een dag was hij lijsttrekker voor de PVV in Rotterdam: Géza Hegedüs. De partij trok zijn deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart terug nadat 'onbekende informatie' aan het licht was gekomen over banden die hij zou hebben met de extreemrechtse beweging Erkenbrand. Van een screening heeft Hegedüs nooit iets gemerkt, zegt hij zaterdag in NRC Handelsblad.

De 54-jarige geboren Rotterdammer wordt half december als lokaal boegbeeld van de PVV gepresenteerd bij de Essalam moskee. "Een superidee", noemt Hegedüs die plek in de krant. Nieuwe informatie

Maar een dag later schrapt de partij hem alweer van de kandidatenlijst, omdat "wij kennis hebben genomen van nieuwe, ons niet bekende informatie rondom lijsttrekker Géza Hegedüs", twittert PVV-leider Wilders. Verschillende media brengen naar buiten dat de Rotterdammer in een podcast van het extreemrechtse Erkenbrand te horen is. Hij zegt stapje voor stapje te willen toewerken naar een staat van alleen maar etnische Nederlanders. Ook feliciteert hij de omstreden historicus David Irving op Facebook met zijn verjaardag. Irving heeft in 2006 een gevangenisstraf van drie jaar uitgezeten voor het ontkennen van de Holocaust.

De PVV zegt niks van die informatie af te weten, ondanks dat de partij eerder had aangekondigd nieuwe kandidaten streng te screenen. Maar Hegedüs heeft er naar eigen zeggen niks van gemerkt dat de partij onderzoek heeft gedaan naar zijn persoon. Het blijft volgens hem bij vragen of er schokkende dingen over hem te vinden zijn op internet. De Rotterdammer zegt van niet. Het enige wat hij verder hoeft te doen is een Verklaring Omtrent het Gedrag inleveren en een bewijs dat zijn vader afstand heeft gedaan van de Hongaarse nationaliteit.

Hegedüs vindt dat hij verkeerd is neergezet. De Rotterdammer kreeg in 2016 contact met Erkenbrand. Inmiddels zou hij geen banden meer hebben met de groep. De ex-lijsttrekker blijft bij de uitspraken die hij heeft gedaan in de Erkenbrand-podcast. "Ik ben geen ultrarechts persoon." Hij wilde alleen de taboes over de multiculturele samenleving bespreekbaar maken, zegt hij tegen de krant.