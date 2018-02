Nieuwe aanwinst Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam heeft vanaf zaterdag een bijzonder nest in de collectie. Het gaat om het nest dat eksters afgelopen jaren hebben gebouwd en gebruikt in het Ding, het kunstwerk voor de Bijenkorf in Rotterdam.

Directeur Kees Moeliker was al tijden gefascineerd door het nest en volgens hem is het ongewoon dat de dieren voor het Ding hebben gekozen als broedplaats.

"Die vogels heb ik jarenlang bezig gezien. Normaal maken ze nesten in bomen, dus het is best bijzonder dat ze het in een door mensen gemaakt ding hebben gebouwd."

Moeliker zag zijn kans schoon toen de vogels vorig jaar het nest verlieten en het Ding in de steigers stond voor een restauratie. "Het nest zat hartstikke vast tussen het gaas. We moesten ons in allerlei bochten wringen om het te pakken."

Materiaal



Het eksternest is gemaakt van takken van de platanen die langs de Coolsingel staan. Ook is er gras in gevonden dat groeit tussen de tramrails.

Verder heeft Moeliker tiewraps en stopverf ontdekt die de vogels hebben verwerkt in het nest. "Met die stopverf hebben ze de kom versierd. Dat hebben ze gewoon uit een raam getrokken ofzo."