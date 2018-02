Sliedrechter zwaargewond gevonden op zebrapad

Een 32-jarige man uit Sliedrecht is vrijdagavond zwaargewond geraakt door vermoedelijk een aanrijding. Hij werd gevonden op het zebrapad.

Een voorbijganger zag de man rond 19:00 uur liggen bij de rotonde van de Stationsweg met de Deltalaan. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

De politie gaat uit van een aanrijding vanwege de verwondingen van het slachtoffer. Hij heeft een gebroken sleutelbeen, gebroken schouder, gebroken tanden en wonden aan zijn been.

Omdat de man zo zwaargewond is, heeft hij nog niet kunnen zeggen wat er gebeurd is. De politie is op zoek naar getuigen.