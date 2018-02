Deel dit artikel:











Erasmus MC onderzoekt gevolgen bioritme tijdens Volvo Ocean Race De wedstrijd zondag in China waarbij AkzoNobel derde werd - Foto: Jerome Favre (ANP/EPA)

Het Erasmus MC in Rotterdam gaat deelnemers van de Volvo Ocean Race in de gaten houden om te zien wat de zware zeilwedstrijd doet met het lichaam. De onderzoekers hopen zo meer te weten te komen over de gevolgen van langdurige stress.

De bemanning van de Nederlands zeilboot van AkzoNobel worden onderworpen aan het onderzoek. De zeilers varen in negen maanden non-stop de wereld rond. Ze hebben daarbij diensten van vier uur op en vier uur af, moeten zwaar lichamelijk werk doen en krijgen te maken extreme weersomstandigheden. De onderzoekers willen weten wat dit doet met het bioritme van de zeilers. Ze hopen zo te leren hoe mensen beter kunnen omgaan met stressvolle situaties. De zeilers krijgen een horloge om waarmee het slaapritme wordt gemeten. Daarnaast worden voor, tijdens en na de race bloed en plukjes haar verzameld om de effecten van stress te onderzoeken. De Volvo Ocean Race is momenteel bezig. Het team van AkzoNobel is bij de havenrace in het Chinese Guangzhou zaterdag op de derde plek geëindigd. Het Spaanse team van Mapfre won de wedstrijd. Akzo Nobel bekleedt de vierde plaats in het algemeen klassement.