Aanhoudingen tijdens Koerdische demonstratie in Rotterdam Foto: MediaTV De eerste Koerden verzamelden zich al voor 14:00 uur bij het Schouwburgplein - Foto: Robert Bas (NOS) De protestmars ging door het centrum van Rotterdam - Foto: Peter Boender

In het centrum van Rotterdam hebben Koerden zaterdagmiddag gedemonstreerd tegen de Turkse invasie in de Syrisch-Koerdische regio Afrin. Hoewel het er in eerste instantie gemoedelijk aan toe ging, werd het later onrustig tijdens de protestactie. Zes mensen zijn opgepakt.

De actievoerders verzamelden zich rond 13:45 uur bij het Schouwburgplein. Ze riepen leuzen als 'vrijheid voor Afrin' en 'Erdogan terrorist', verwijzend naar de Turkse president. De Koerden zijn boos, omdat Turkije op 20 januari de aanval opende in Afrin. Die Syrische regio bij de grens met Turkije is in handen van de Koerden. De demonstranten wilden dat Turkije stopt met de aanvallen. Rond 14:30 uur gingen de aanwezigen via de Karel Doormanstraat naar het Eendrachtsplein. Later kwamen ze terug op het Schouwburgplein. Volgens verslaggever Peter Boender van RTV Rijnmond liepen zo'n 2 duizend mensen mee. Tekst gaat door onder de tweets





Politie-inzet

Ook de politie was massaal op de been. ME'ers hielden in de gaten of alles goed ging. Aan het begin van de actie verliep de protestmars zonder problemen, maar daarna ontstonden toch opstootjes. Ook de politie was massaal op de been. ME'ers hielden in de gaten of alles goed ging. Aan het begin van de actie verliep de protestmars zonder problemen, maar daarna ontstonden toch opstootjes. RTV Rijnmondverslaggever Peter Boender zegt dat Turken naar de demonstratie zijn gekomen om te provoceren. Rond 16:30 uur was de protestactie voorbij en waren alle demonstranten naar huis gegaan. Volgens een woordvoerder van de politie zijn zes mensen aangehouden, omdat ze niet wilden meewerken met de politie of voor openbare geweldpleging.



Onaangekondigde actie

Turkije beschouwt de onafhankelijkheidsstrijd van de Koerden als regelrechte terreur. Vrijdag ging een groep van vijftig Turkse jongeren onaangekondigd demonstreren bij Rotterdam Centraal. De actievoerders waren vooral boos over het toestaan van Koerdische protesten in Nederland.