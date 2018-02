PKC wint van KCC en aast op trainer Van Vloten

De korfballers PKC/SWKGroep hebben zaterdag de derby tegen KCC/SO natural in de Korfbal League gewonnen. Het Papendrechtse team zegevierde met 26-21 tegen de gasten uit Capelle aan den IJssel.

De bezoekers begonnen beter aan de wedstrijd dan de thuisspelende koploper. KCC pakte binnen twee minuten een 2-0 voorsprong, maar PKC stelde al snel orde op zake. Het margeverschil werd in de eerste helft niet groter dan drie treffers. De ruststand was 13-10.

In de tweede helft werd het duel een paar keer spannend. KCC kwam meermaals terug tot één treffer achterstand. Bij een 19-18 stand rechtte PKC de rug en scoorde het vervolgens vier keer. Uiteindelijk eindigde de derby in 26-21.

PKC speelde niet in haar sterkste formatie. Aanvoerder Laurens Leeuwenhoek had nog teveel last van zijn hamstring en zal volgende week weer spelen. Danny den Dunnen was te laat en moest daarom vanaf de bank toekijken. Zijn zus Nadhie was ziek.

Beide ploegen veranderen niet van plaats na twaalf wedstrijden in de Korfbal League. PKC blijft koploper met 21 punten. KCC is achtste met acht punten.

Van Vloten kandidaat bij PKC

Rondom PKC-KCC ging het vooral over de toekomstige coach van de thuisploeg. Detlef Elewaut zal na dit seizoen vertrekken als trainer van de Papendrechters. Richard van Vloten gaat op zijn beurt van de zomer de ploeg uit Capelle aan den IJssel verlaten. Jan de Jager wordt volgend jaar technisch manager topkorfbal bij PKC en bevestigd dat Van Vloten een van de twee kandidaten is om Elewaut op te volgen.

Voor Van Vloten is het geen uitgemaakte zaak dat hij ook automatisch trainer wordt van de ploeg, die hij dit seizoen ziet als grootste kanshebber op de zaaltitel. "Misschien ga ik wel een jaar niks doen. Ik wil eerst horen wat ze van plan zijn", aldus Van Vloten, die ook in de belangstelling staat van DVO uit Bennekom.

Van Vloten is inmiddels 12 jaar trainer en promoveerde met DSC en KCC naar de Korfbal League, door tweemaal de hoofdklassefinale te winnen. PKC stond in de afgelopen zeven jaar zesmaal in de finale (vorig jaar verrassend uitgeschakeld in de play-offs), maar won maar twee keer de landstitel.

Bekijk hierboven de interviews met Richard van Vloten, Detlef Elewaut, Richard Kunst en Jan de Jager.