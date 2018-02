Deel dit artikel:











Ontsnapte tiener gijzelt bewoner aan Kleiweg Rotterdam Foto: MediaTV

Een bewoner van een woning aan de Kleiweg in Rotterdam is zaterdagmiddag voor een uur of twee gegijzeld geweest. De politie is het pand binnengegaan en heeft de gijzelnemer overmeesterd. De gijzelnemer was volgens de politie een 15-jarige tiener, die vanuit een gesloten inrichting in het Oosten van het land is ontsnapt.De bewoner van het pand kreeg ruzie met de jongen, die hem bedreigde met een mes. De politie meldt dat er geen gewonden zijn gevallen.[Tweet:https://twitter.com/Politie_Rdam/status/959824888465895424]

Doordat de omgeving van de woning was afgezet kwam ook het tramverkeer op de Kleiweg stil te liggen. Reizigers met tramlijn 8 moeten volgens de RET rekening houden met zeker 15 minuten vertraging.